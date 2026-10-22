KaÃ¯s SaÃ¯ed plaide pour lâ€™autosuffisance alimentaire et un soutien accru aux petits agriculteurs

ReÃ§u mercredi au palais de Carthage, le ministre de lâ€™Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche, Ezzedine Ben Cheikh, sâ€™est entretenu avec le prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed, selon un communiquÃ© de la prÃ©sidence.

Ã€ cette occasion, le chef de lâ€™Ã‰tat a affirmÃ© que lâ€™agriculture est un pilier de la sÃ©curitÃ© nationale et de la souverainetÃ© du pays. Selon lui, la Tunisie possÃ¨de les richesses, le savoir-faire ancestral et les compÃ©tences nÃ©cessaires pour atteindre lâ€™autosuffisance alimentaire. Il a appelÃ© Ã mieux tirer parti des instituts agronomiques spÃ©cialisÃ©s, vieux de plus dâ€™un siÃ¨cle et pionniers en Afrique, ainsi quâ€™Ã valoriser les rÃ©sultats de la recherche scientifique et les thÃ¨ses universitaires devenues des rÃ©fÃ©rences Ã lâ€™international.

Campagne olÃ©icole : soutenir les petits producteurs

Pour la campagne olÃ©icole, KaÃ¯s SaÃ¯ed a prÃ©conisÃ© des crÃ©dits Ã des conditions avantageuses, de nouvelles lignes de financement et un prix de rÃ©fÃ©rence garantissant les droits des petits agriculteurs. Il a Ã©galement plaidÃ© pour un renforcement des capacitÃ©s de stockage de lâ€™Office national de lâ€™huile (ONH) et une meilleure promotion de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne Ã lâ€™Ã©tranger.

Concernant les producteurs de dattes, il a dÃ©noncÃ© les pratiques de certains intermÃ©diaires qui feraient volontairement baisser les prix dâ€™achat, et rÃ©clamÃ© une intervention urgente dans cette filiÃ¨re comme dans les autres secteurs en difficultÃ©.

Patrimoine vÃ©gÃ©tal, engrais et Ã©levage

Le prÃ©sident a demandÃ© aux commissariats rÃ©gionaux au dÃ©veloppement agricole dâ€™intensifier leurs efforts pour protÃ©ger le patrimoine vÃ©gÃ©tal, notamment face aux maladies des oliveraies et Ã la propagation du charanÃ§on rouge du palmier. Il a insistÃ© sur une distribution Ã©quitable des engrais dans les dÃ©lais, sans lenteurs administratives, ainsi que sur la disponibilitÃ© des semences et des intrants au bon moment. Il a aussi rappelÃ© que plusieurs offices publics ont peu Ã peu perdu leurs prÃ©rogatives, au point de presque disparaÃ®tre, et soulignÃ© lâ€™urgence de reconstituer le cheptel national, dont les effectifs ont fortement diminuÃ© malgrÃ© lâ€™existence de lâ€™Office de lâ€™Ã©levage.

Lâ€™autosuffisance, une question de souverainetÃ©

Â« Il ne peut y avoir de pleine souverainetÃ© nationale si le peuple dÃ©pend de lâ€™alimentation importÃ©e Â», a dÃ©clarÃ© KaÃ¯s SaÃ¯ed. Il a appelÃ© Ã conjuguer les efforts pour faire de la Tunisie Â« un pays vert du nord au sud Â», capable dâ€™accroÃ®tre sa production, ses exportations et ses richesses. Dans cette perspective, il a Ã©voquÃ© la crÃ©ation de lâ€™Office Rjim Maatoug pour le dÃ©veloppement du Sud et du Sahara.