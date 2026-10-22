Taekwondo : Mohamed Khalil Jendoubi et Moataz Aifaoui sacrÃ©s Ã  lâ€™Open international du Qatar

22-10-2026

La Tunisie a dÃ©crochÃ© deux mÃ©dailles dâ€™or lors de la sixiÃ¨me Ã©dition de lâ€™Open international du Qatar de taekwondo, organisÃ©e du 18 au 21 octobre 2026, grÃ¢ce Ã  Mohamed Khalil Jendoubi et Moataz Aifaoui.

EngagÃ© chez les moins de 68 kg, Jendoubi a battu quatre adversaires dâ€™affilÃ©e : le Malaisien Haroun Rakh, lâ€™Ukrainien Vladimir Bystrov, lâ€™Iranien Daniel Bozorgishob, puis le Russe Ilya Danilov en finale, pour sâ€™offrir le titre.

Chez les plus de 87 kg, Moataz Aifaoui sâ€™est Ã©galement imposÃ©. Il a Ã©liminÃ© le Qatari Ali Flamin en quarts de finale, lâ€™Espagnol Evan Garcia Martinez en demi-finale, puis le Kazakh Khazinov en finale.

Ces deux sacres rÃ©compensent le travail des athlÃ¨tes tunisiens et leur serviront de tremplin dans la prÃ©paration de la Coupe du prÃ©sident de lâ€™Union africaine de taekwondo, prÃ©vue en RÃ©publique du Congo.

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