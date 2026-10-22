MÃ©tÃ©o en Tunisie : TempÃ©ratures en baisse pour ce jeudi

La mÃ©tÃ©o du jeudi 22 octobre 2026 sera marquÃ©e par des passages nuageux parfois denses, accompagnÃ©s de pluies Ã©parses et localement orageuses sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res du nord et du sud. Des nuages passagers concerneront le reste du pays.

Le vent soufflera du nord-ouest sur le nord et le centre, et de secteur est dans le sud. Il sera relativement fort prÃ¨s des cÃ´tes nord et faible Ã modÃ©rÃ© ailleurs.

La mer sera agitÃ©e au nord et peu agitÃ©e Ã localement agitÃ©e sur les autres cÃ´tes.

Les tempÃ©ratures maximales enregistreront une lÃ©gÃ¨re baisse, avec des valeurs comprises entre 22 et 26 Â°C au nord et sur les hauteurs, et entre 27 et 31 Â°C dans le reste des rÃ©gions.