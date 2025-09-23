Kaïs Saïed reçoit le ministre de la Défense et salue la volonté de renforcer la coopération tuniso-koweïtienne

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, 22 septembre, au palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, de retour d’une visite officielle effectuée récemment au Koweït.

L’entretien a porté sur les résultats de cette mission et sur la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans divers domaines. Le chef de l’État a notamment évoqué l’importance de promouvoir l’investissement au bénéfice de la Tunisie dans plusieurs secteurs, en veillant à réaliser les projets dans les meilleurs délais et à lever les obstacles administratifs susceptibles de freiner cette dynamique.

