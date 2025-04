Kanzari : « Nous sommes prêts ! Belaïli imperturbable, Ben Ali incertain »

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Mamelodi Sundowns mardi soir à Rades dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.

Les Sang et or ont concédé la défaite (1/0) à Pretoria. En fin de match, des incidents ont eu lieu sur les tribunes et le coach esperantiste a rappelé : « Tout le monde a vu ce qui s’est passé. Je pense que les joueurs vont se donner à fond pour renverser la vapeur et offrir la qualification au public sui sera nombreux et qui nous soutiendra jusqu’au bout ».

Un des principaux joueurs sur lesquels comptera Kanzari est bien entendu son attaquant Belaïli. Interrogé par la LNFP la semaine dernière, l’Algérien sera présent face aux Sudafricains : « Yousssef est mentalement solide. Il est imperturbable et je pense qu’il sera au top pour ce match. Je n’ai pas de diute là dessus. Le latéral Ben Ali ? La décision sera prise demain ».

La pression ? Pour Kanzari, c’est l’adversaire qui aura à la gérer : « ils ont une courte avance, certes. Mais nous jouons devant notre public et tous les adversaires connaissent l’atmosphère de Rades. C’est une bonne chose pour nous. Maintenant, il faut sortir un grand match et jouer nos chances à fond ».