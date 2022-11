Kasper Hjulmand : « La Tunisie n’est pas l’équipe la plus faible du groupe »

La Tunisie affrontera le Danemark, ce mardi à partir de 14h à Doha pour le compte de la première journée du Mondial 2022. Lors de la conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand a déclaré : « Nous affronterons une équipe coriace et qui bénéficiera du soutien de milliers de fans. Nous avons toutefois l’habitude de jouer dans des stades archi pleins et ce sera un argument de plus pour nos joueurs de tirer le meilleur d’eux-mêmes. Notre rêve est de gagner quelque chose. Quand on participe à un tournoi, on veut toujours gagner. Sommes-nous les favoris ? Non, bien sûr. Mais on peut battre n’importe quelle équipe sur un match, je crois que nous l’avons montré au cours des derniers mois. Nous avons un groupe de joueurs de qualité, nous avons confiance en nous. Il faut rêver en grand. « .

Le gardien, Kasper Schmeichel partage la même opinion : « Nous avons des joueurs expérimentés qui évoluent dans de très grands clubs et qui sont habitués à la pression du public. Je connais la Tunisien à travers l’ex défenseur Yoann Benalouane. Notre objectif ? On ne s’est pas fixés de limites dans ce Mondial. Nous respectons tout le monde, mais nous n’avons peur de personne ».

GnetNews