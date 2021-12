Kebaier : « L’agressivité et l’apport du public ont été déterminants »

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier, a déclaré, après la qualification de la Tunisie pour les demi-finales de la coupe arabe, que son équipe a été boostée par les milliers de supporters présents au stade, jeudi, face à Oman : « Nous savions que nous avions besoin de beaucoup de volonté, de grinta et d’agressivité pour nous qualifier. Il fallait imposer notre jeu face à un adversaire qui a tout fait pour nous bloquer. Malgré cela, nous nous sommes procurés beaucoup d’occasions et avons réussi à ouvrir la marque. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à marquer le second but et l’adversaire est parvenu à égaliser. Le but encaissé a fait beaucoup de mal aux joueurs mais le soutien des supporters a boosté l’équipe qui a rapidement repris l’avantage. A la fin de la rencontre, j’avais l’impression d’évoluer avec 15 joueurs ».