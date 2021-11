Kebaier : « Objectif atteint », Khazri : « Il ne faut pas s’enflammer »

Les « Aigles de Carthage » ont assuré, hier, leur qualification aux barrages des éliminatoires de la coupe du monde 2022 grâce à leur succès 3 à 1 face à la Zambie, lors de la sixième journée de la phase de poules. Voici les déclarations d’après-match :

Mondher Kebaier : « Nous avons perdu la rencontre qu’il ne fallait pas perdre. Heureusement que l’équipe s’est ressaisie ce soir. Les joueurs tenaient à gagner. Ils ont bien géré les duels et ont beaucoup couru. Nous avons très bien entamé la rencontre en marquant à trois reprises. La première période était d’un très haut niveau. Nos choix ont apporté le plus et eu un effet de surprise. La seconde période ? Il y a eu des moments faibles à cause d’un relâchement physique. Ben Mustapha a réussi de bons arrêts. Objectif atteint ! «

Wahbi Khazri : « Nous sommes très contents car nous avons sorti un très bon match. Nous avons répondu présent dans les duels et nous nous sommes mis à l’abri rapidement. Nous avons montré que nous sommes une grande nation du Football. Notre qualification est méritée mais il ne faut pas s’enflammer car deux matchs de barrages nous attendent ».

Naim Sliti : « Le plus important est fait ! La défaite contre la Guinée Equatoriale ? Je pense que c’était un mal pour un bien car ça a montré à quel point c’était difficile de se qualifier. Aujourd’hui, nous savourons notre qualification car au delà du résultat il y a la manière et l’état d’esprit du groupe qui n’a pas lâché. Ce n’est pas fini, il y a une dernière étape à franchir ».

GnetNews