Khaled Al Ghandour : « Pour Al Ahly, il vaut mieux affronter l’ES Tunis »

L’ex joueur du Zamalek et actuel chroniqueur chez ON Time Sports a parlé du tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue des champions d’Afrique. Pour Khaled Al Ghandour, le meilleur adversaire possible pour Al Ahly, c’est l’Espérance de Tunis : « Les Sang et or seront privés de leur public, ce qui est une bonne chose pour leurs adversaires. Ce ne sera pas du tout la même chose si le champion en titre doit croiser le WAC ou le Raja au stade Mohammed V ».

GnetNews