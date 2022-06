Kirin Cup : La Tunisie domine le Chili et se qualifie pour la finale

La sélection tunisienne de football a battu le Chili, ce vendredi au terme du match amical qui les a opposés au Japon dans le cadre de la Kirin Cup. Les Aigles de Carthage ont ouvert le score suite à une belle action collective et une tête plongeante d’Ali Abdi.

A la reprise, la maitrise des joueurs de Kadri était déconcertante, face à un adversaire au potentiel très moyen. Après plusieurs tentatives et un but annulé, Issam Jebalu a fait le break suite à une passe décisive de Drager. Et, pour compléter le tout, le gardien Aymen Dahmen a arrêté un pénalty dans les arrêts de jeu.

Mardi, la Tunisie affrontera en finale le vainqueur du match qui opposera le Japon au Ghana.

GnetNews