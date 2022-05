L1 et Coupe de Tunisie : Voici le calendrier des matchs restants

La Ligue Nationale de Football Professionnel a dévoilé les dates des prochaines journées de la Ligue 1, ainsi que des prochains tours de la Coupe de Tunisie. Voici les détails :

L1-J05 : 17 et 18 mai

L1-J06 : 21 et 22 mai

L1-J07 : 25 et 26 mai

16èmes de finale de la Coupe : 1er et 2 juin

8èmes de finale : 6 et 7 juin

Quarts de finale : 12 et 13 juin

L1-J08 : 18 et 19 juin

L1-J09 : 22 et 23 juin

L1-J10 : 26 juin

GnetNews