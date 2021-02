L1 – J06 : L’EST domine la JSK ! Déclarations

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée sur la pelouse de la Jeunesse Sportive Kairouanaise 3 à 0, jeudi après-midi, dans le cadre du match en retard de la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les joueurs de Mouîne Chaâbani ont buté sur la défense aghlabide durant les 60 premières minutes avant de trouver la faille grâce à Nassim Ben Khalifa servi sur un plateau par William Togui. L’attaquant ivoirien a doublé la marqué 12 minutes plus tard et Anis Badri a inscrit le troisième but à la 76ème.

Ce nouveau succès permet aux champions de Tunisie de prendre 8 points d’avance sur l’Etoile du Sahel et 10 sur le CS Sfaxien. A noter que ces derniers s’affronteront la semaine prochaine.

Majdi Traoui (EST) : « Aujourd’hui, nous avons souffert face à un adversaire qui a bien fermé le jeu. En seconde période, nous avons fini par trouver la faille. Avoir une avance confortable en championnat nous permet de faire tourner l’effectif. Malgré le turnover, il y a eu des dégâts puisque Raed Fedaâ et Mohamed Ali Ben Romdhane ont contracté des blessures musculaires ».

Hafedh Houarbi (JSK) : « Nous avons réussi à bloquer l’adversaire en première période. Ensuite, l’EST a fait la différence grâce à la richesse de son effectif et une meilleure condition physique de ses joueurs ».