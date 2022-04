L1-J14 : Les arbitres des matchs de mercredi

Qutre matchs comptant pour la 14ème journée de la Ligue 1 Professionnelle seront disputés ce mercredi à partir de 13h30. La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront ces rencontres. Voici les désignations :

US Monastir – ES Zarzis : Nidhal Letaïef

ES Sahel – Olympique Beja : Aymen Nasri

AS Solimane – AS Rejiche : Sofiene Ketat

Club Africain – CS Chebba : Mahrez Melki

GnetNews