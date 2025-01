La BAD accorde un crédit de 80 millions d’euros à la Tunisie pour moderniser les infrastructures routières

La Banque Africaine de Développement (BAD) a approuvé un crédit de 80,16 millions d’euros en faveur de la Tunisie pour financer la troisième phase de son programme de modernisation des infrastructures routières.

Le projet, d’un montant total de 86,21 millions d’euros, sera cofinancé par l’État tunisien à hauteur de 6,05 millions d’euros. Il concerne la modernisation de 188,9 kilomètres de routes classées, réparties sur sept gouvernorats : Le Kef, Kasserine, Sousse, Sfax, Kairouan, Siliana et Gafsa. Ces régions, malgré leurs nombreuses potentialités économiques, souffrent de contraintes de transport dues à la dégradation du réseau routier.

Cette intervention de la BAD vise à améliorer la qualité du réseau routier classé en Tunisie et à optimiser les conditions de circulation pour les usagers dans ces zones. Elle contribuera également à promouvoir un système de transport durable et efficace, essentiel pour soutenir la croissance et favoriser la circulation des biens et des personnes dans les régions ciblées.

Gnetnews