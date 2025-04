Le ministre de l’Économie prend part aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, représentant la Tunisie auprès du Groupe de la Banque mondiale, participe du 23 au 25 avril 2025 aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui se tiennent à Washington du 21 au 26 avril.

Ces rencontres de haut niveau réunissent chaque année les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales, les acteurs économiques mondiaux et les représentants d’institutions financières internationales pour débattre des principaux enjeux économiques et de développement. L’édition 2025 mettra l’accent sur les défis économiques mondiaux et les perspectives de développement durable dans un contexte de pressions financières et géopolitiques croissantes.

En marge des sessions officielles et des conférences, le ministre tunisien prévoit une série de réunions bilatérales avec plusieurs de ses homologues ainsi que des rencontres avec des responsables d’institutions financières internationales et régionales. Ces échanges visent à renforcer la coopération financière et à explorer de nouvelles pistes de soutien au développement économique de la Tunisie.

Gnetnews