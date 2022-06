La CAF accorde un délai supplémentaire au CA et au CSS

La participation du Club Africain et du Club Sportif Sfaxien à la prochaine édition de la coupe de la CAF n’est plus en danger. Selon la Fédération Tunisienne de Football, la Confédération Africaine de Football a accepté la demande du bureau fédéral d’accorder un délai supplémentaire aux deux clubs en question pour qu’ils règlent leurs dossiers. Le club de Bab Jedid et le club sudiste ont, désormais, jusqu’au 11 juillet pour régler les dossiers en instance.

GnetNews