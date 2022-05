La CAF désamorce la colère d’Al Ahly : « Ils seront à Casablanca »

La décision de la CAF de faire disputer la finale de la ligue des champions d’Afrique à Casablanca pour la deuxième saison consécutive. Ce choix a provoqué la réaction des dirigeants d’Al Ahly qui ont menacé de saisir le Tribubal Arbitral du Sport pour tenter d’influencer la décision de l’instance africaine.

Dans une interview accordée à ON Sports, le directeur de la communication de la CAF a déclaré : « Al Ahly est un grand club et un exemple de professionnalisme. Je suis certain qu’ils vont finir par jouer la finale comme convenue à Casablanca. Le choix ? Le Maroc était en concurrence avec le Sénégal, mais ce dernier a retiré sa candidature au dernier moment ».

GnetNews