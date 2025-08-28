La cheffe du gouvernement reçoit le rapport annuel 2024 de la Banque centrale de Tunisie

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu mercredi 27 août 2025, au Palais de la Kasbah, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouhair Nouri, venu lui remettre le rapport annuel de l’institution pour l’année 2024.

Cette rencontre a permis de mettre en avant le rôle central de la BCT dans l’appui aux politiques économiques et monétaires de l’État. À cette occasion, la cheffe du gouvernement a rappelé la nécessité de renforcer l’autonomie nationale dans la conduite des réformes économiques, sans céder à des pressions ou diktats extérieurs, conformément à l’orientation du président de la République, Kaïs Saïed. Elle a également salué le rôle de la Banque centrale, en tant qu’établissement public de référence, dans la mise en œuvre des choix stratégiques de l’État.

De son côté, le gouverneur de la BCT a souligné l’importance du dialogue permanent entre le gouvernement et la Banque centrale afin de servir l’intérêt supérieur du pays. Il a rappelé que la Tunisie avait poursuivi ses efforts en 2024 pour consolider la stabilité macroéconomique, améliorer le taux de croissance, maîtriser l’inflation, préserver les réserves en devises et maintenir la valeur du dinar.

Sur le plan monétaire, il a indiqué que, malgré une tendance baissière de l’inflation jugée encourageante, le taux directeur de la Banque centrale a été réduit de 50 points de base le 26 mars 2025.

Pour sa part, Saera Zaafrani Zenzri a salué les résultats enregistrés, en particulier le contrôle de l’inflation, la stabilisation du taux de change et la consolidation du stock de devises. Elle a enfin appelé à intensifier les efforts visant à concilier croissance économique et justice sociale, tout en consolidant les fondements de l’État social.

Gnetnews