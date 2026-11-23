La condamnation d’Imed Trabelsi à six ans de prison confirmée en appel

La Cour d’appel de Tunis a confirmé le jugement de première instance qui condamnait Imed Trabelsi à six ans de prison et à des amendes, dans une affaire de corruption financière et administrative. Un ancien membre du conseil municipal de La Goulette, jugé dans le même dossier, voit lui aussi sa peine confirmée.

Ce n’est pas la première fois que le beau-frère de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali est condamné récemment. La sixième chambre correctionnelle bis, spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis, lui avait infligé cinq ans de prison dans un dossier d’infractions financières et de violations de la législation douanière.

La chambre criminelle spécialisée dans les mêmes affaires avait par ailleurs prononcé trois autres condamnations, pour un total de dix ans de prison, dans des dossiers de détournement de fonds publics et d’irrégularités administratives et financières. Dans l’un d’eux, il avait écopé de huit ans de prison et de trois millions de dinars d’amende, pour avoir, en tant qu’agent public ou assimilé, obtenu un avantage indu et porté préjudice à l’administration.