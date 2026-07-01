La détention de Zied Heni et d’anciens responsables maintenue

01-07-2026

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rejeté, lundi, les demandes de remise en liberté formulées par le journaliste Zied Heni ainsi que par plusieurs anciens responsables de la municipalité de Carthage. Le tribunal a par ailleurs décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure.

Les prévenus sont poursuivis dans un dossier lié à leur gestion de la municipalité. Ils font notamment face à des accusations d’exploitation de la fonction publique en vue d’obtenir un avantage indu, d’atteinte aux intérêts de l’administration, de non-respect des procédures en vigueur, ainsi que de faux et usage de faux.

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