Météo : un temps ensoleillé et des températures en hausse à l’intérieur du pays

01-07-2026

Le ciel tunisien affichera dans l’ensemble un temps clair, entre soleil et quelques passages nuageux, sur l’ensemble du territoire.

Sur le littoral, les températures maximales devraient se maintenir entre 30 et 35°C. La chaleur se fera davantage sentir dans les régions intérieures, où le mercure pourrait localement franchir la barre des 36°C.

Côté vent, les rafales resteront orientées entre le nord et l’est, avec une intensité faible à modérée. En mer, l’état sera peu agité à localement agité le long des côtes.

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