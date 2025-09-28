La Liga-J07 : Le Barça renverse la Real Sociedad

Le FC Barcelone s’est imposé dans la douleur 2-1 face à la Real Sociedad à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, prenant ainsi provisoirement la tête de la Liga. Menés contre le cours du jeu après l’ouverture du score par Álvaro Odriozola pour la Real Sociedad à la 32e minute, les Blaugranas ont rapidement réagi. Le défenseur français Jules Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (44e) d’une tête sur corner.

En deuxième période, c’est le Polonais Robert Lewandowski qui a donné l’avantage définitif au Barça à l’heure de jeu (61e), scellant une victoire difficile qui permet aux Catalans de s’assurer la première place au classement.