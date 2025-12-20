La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

Lors de la 17e journée de Liga disputée ce samedi 20 décembre 2025 au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a conclu l’année sur une note positive en s’imposant 2-0 face au FC Séville. Après une première période où les hommes de Xabi Alonso ont peiné à trouver la faille face à un bloc andalou compact, c’est l’inévitable Jude Bellingham qui a débloqué la situation d’une tête précise sur un centre de Rodrygo juste avant la pause.

En seconde période, malgré quelques interventions décisives de Thibaut Courtois pour préserver l’avantage, le match a basculé avec l’expulsion du Sévillan Marcão. En supériorité numérique, la Maison Blanche a finalement doublé la mise grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé, permettant au Français d’égaler le record historique de Cristiano Ronaldo avec 59 buts marqués sur une année civile. Grâce à ce succès pragmatique, le Real Madrid revient à un petit point du leader barcelonais au classement.

Fil d'actualités

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville
Espagne La Liga-J16 : Le Barça gagne et creuse l’é
Espagne La Liga-J15 : Soirée cauchemardesque pour le Real
Espagne La Liga-J15 : Le Barça enchaîne face au Real Bet

Fil d'actualités

Stade Tunisien : Ammar Souayah à la barre

21-12-2025

CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

20-12-2025

CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

20-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025