La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

Lors de la 17e journée de Liga disputée ce samedi 20 décembre 2025 au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a conclu l’année sur une note positive en s’imposant 2-0 face au FC Séville. Après une première période où les hommes de Xabi Alonso ont peiné à trouver la faille face à un bloc andalou compact, c’est l’inévitable Jude Bellingham qui a débloqué la situation d’une tête précise sur un centre de Rodrygo juste avant la pause.

En seconde période, malgré quelques interventions décisives de Thibaut Courtois pour préserver l’avantage, le match a basculé avec l’expulsion du Sévillan Marcão. En supériorité numérique, la Maison Blanche a finalement doublé la mise grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé, permettant au Français d’égaler le record historique de Cristiano Ronaldo avec 59 buts marqués sur une année civile. Grâce à ce succès pragmatique, le Real Madrid revient à un petit point du leader barcelonais au classement.