La Liga : Le Real rate la première place

Le Real Madrid a raté une autre occasion pour prendre la tête du classement de la Liga. Samedi soir, les Merengues ont concédé le nul (3/3) sur le terrain du Rayo Vallecano. Après avoir été menés (2/0), les joueurs d’Ancelotti ont d’abord égalisé par Valverde et Bellingham avant de prendre l’avantage par Rodrygo et finir par concédé le but de l’égalisation à la 65ème minute.

Le Real est deuxième à un seul point du Barça qui jouera dimanche contre Leganes.

GnetNews