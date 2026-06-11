La LTDH devra attendre le 15 juillet pour voir son recours examinÃ©

Le Tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis reporte l’audience sur la suspension des activitÃ©s de la Ligue

Le Tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a dÃ©cidÃ©, mercredi, de reporter au 15 juillet prochain l’examen du recours introduit par la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) contre la dÃ©cision de suspension de ses activitÃ©s.

La LTDH rappelle que son comitÃ© directeur avait reÃ§u, le 24 avril 2026, une ordonnance du prÃ©sident du Tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis ordonnant la suspension de ses activitÃ©s pour une durÃ©e d’un mois. L’organisation a depuis engagÃ© les voies de recours prÃ©vues par la loi, invoquant son droit Ã l’indÃ©pendance et Ã la continuitÃ© de ses missions.