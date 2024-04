La ministre de l’Economie en Arabie Saoudite : « La Tunisie est une plateforme stratégique de l’investissement efficient »

Les opportunités de relance des investissements saoudiens en Tunisie, et l’instauration de partenariats fructueux, servant les intérêts du secteur privé entre les deux pays, outre les moyens existants pour consolider les échanges commerciaux ont été au centre d’une rencontre ayant réuni hier lundi 29 avril 2024, la ministre de l’Economie et de la Planification, Féreil Ouerghi Sebeï, et le président de l’Union des chambres saoudiennes, Hassen Ben Moôjab el-Houzi, et ce en marge des réunions annuelles du groupe de la banque islamique du développement à Ryadh.

La ministre a présenté, à cette occasion, les principales réformes sur lesquelles planche le gouvernement tunisien, en vue d’améliorer le climat de l’investissement et des affaires, notamment au niveau de la simplification des procédures, et de l’intensification du soutien et de la prise en charge des investisseurs.

« La Tunisie dispose d’atouts ce qui en fait une plateforme stratégique de l’investissement efficient, et pour élargir les affaires vers les espaces avoisinants, notamment l’espace méditerranéen et l’espace africain ».

La ministre de l’Economie a rencontré le président exécutif du fonds saoudien pour le développement, Soltane Ben Abderrahman el-Morshed, et a évoqué les contributions du fonds au processus de développement économique et social en Tunisie, et ce à travers le financement de nombreux projets dans des secteurs importants, à l’instar de l’énergie, de l’enseignement, de la santé, des eaux, de l’assainissement, du transport ferroviaire, de l’infrastructure et autres.

Elle a souhaité la poursuite de la coopération à une cadence plus élevée, à travers le financement de nouveaux projets de développement prioritaires, présentant une rentabilité économique et sociale.

Soltane Ben Abderrahman el-Morshed a réitéré l’engagement du fonds à poursuivre le soutien de la Tunisie, dans son processus de développement, et ses dispositions à étudier les demandes de financement des nouveaux projets qui lui sont soumis.

Gnetnews