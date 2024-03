Tunisie : La ministre du Commerce rassure sur l’approvisionnement et appelle au durcissement du contrôle

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a qualifié la la situation de l’approvisionnement par les légumes et de fruits de satisfaisante, en comparaison avec l’année écoulée.

Les quantités sont disponibles moyennant des prix raisonnables, a-t-elle assuré, appelant à intensifier le contrôle au niveau de la vente au détail, et à le durcir au niveau des circuits de distribution, afin de renforcer, davantage, l’offre dans les espaces organisés.

Présidant hier, mercredi 06 Mars, une séance de travail consacrée à l’examen de la régularité de l’approvisionnement des marchés de gros et de détail des fruits et légumes, et de la maîtrise des prix, en présence des structures professionnelles, les distributeurs de légumes et fruits, le PDG de la société du marché de gros…la ministre a écouté les préoccupations des professionnels, lesquelles se sont articulées, principalement, autour de l’accroissement des ventes en dehors des circuits de distribution par les intrus…Comme elle a écouté leurs suggestions et conceptions pour activer leur rôle en matière d’appui des efforts du ministère, en vue d’améliorer les niveaux d’approvisionnement et des prix.

Une série de propositions ont été présentées, notamment la formation d’une commission nationale pour le suivi du dossier des marchés de gros, rassemblant les différents intervenants, redonner leur éclat aux marchés de gros dans différents gouvernorats, et leur capacité à polariser les produits agricoles à travers la révision des textes de loi pour organiser, davantage, ces marchés et les activités des intervenants, ainsi que différentes autres questions relatives au transport, à la digitalisation, et à l’unification des redevances.

Ce faisant, les services de contrôle avaient entamé l’application d’un programme spécifique de contrôle sur les routes et les sites de production, de stockage, et de distribution pour assurer une cadence normale d’approvisionnement, maîtriser les prix, faire face aux différentes formes de spéculation, et acheminer l’offre vers les marchés organisés.

Gnetnews