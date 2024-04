Abdelmajid Tebboune arrive à Tunis, et est accueilli à l’aéroport par Kaïs Saïed

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, est arrivé ce lundi a Tunis. Il a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue tunisien, Kaïs Saïed, selon une vidéo de la présidence algérienne, montrant les deux dirigeants saluant les drapeaux, au son de leur hymne national respectif.

La présidence algérienne avait annoncé, auparavant, que le chef de l’Etat algérien se rend en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, pour participer à la première réunion de concertation, rassemblant les dirigeants de l’Algérie, Tunisie et Libye.

La présidence tunisienne avait annoncé, le week-end, l’arrivée des dirigeants algérien et libyen, ce lundi en Tunisie, pour prendre part à cette première réunion de concertation sans en dévoiler l’ordre du jour.

Ce sommet tripartite devrait porter, selon toute vraisemblance, sur des questions politiques, économiques, sécuritaires…ainsi que sur la problématique migratoire qui concerne au premier chef, les trois pays, et les affaires régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la crise libyenne et la cause palestinienne.

Gnetnews