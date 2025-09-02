La SNCFT lance la vente des abonnements scolaires et universitaires 2025-2026

02-09-2025

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé le démarrage de la vente des abonnements scolaires et universitaires pour la saison 2025-2026, destinés aux élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle.

Ces abonnements concernent les trains des lignes de la banlieue de Tunis (Tunis–Riyadh, Tunis–Bougatfa, Tunis–Goubaa) ainsi que ceux de la banlieue du Sahel (Sousse Bab Jedid–Monastir–Mahdia). Ils sont disponibles dans les différents points de vente situés dans les gares de ces lignes.

La SNCFT précise que la validité des abonnements prend effet dès leur délivrance, et que les tarifs appliqués sont préférentiels, identiques à ceux de l’année écoulée. Les bénéficiaires ont, par ailleurs, la possibilité de régler le montant en une seule fois ou par tranches.

Concernant les conditions d’âge, l’entreprise indique que l’abonnement est ouvert :

-aux élèves âgés de moins de 23 ans,

-aux étudiants jusqu’à 33 ans,

-aux stagiaires de la formation professionnelle, selon leur niveau : 23 ans pour le premier, 30 ans pour le deuxième et 33 ans pour le troisième.

Pour plus d’informations, les usagers peuvent s’adresser aux guichets des gares concernées ou contacter les numéros suivants : 71 211 398 ou 73 447 395.

