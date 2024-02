La Tunisie abritera, désormais, toutes les activités du COMESA, une convention adoptée en plénière parlementaire

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, hier mercredi 21 février, en plénière, un projet de loi organique portant approbation d’une convention entre la Tunisie et le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), au sujet de l’accueil par notre pays de l’ensemble des réunions, ateliers de travail et activités du marché commun, à 111 voix favorables sans abstention, ni opposition.

Cette convention a été signée le 19 Mai 2023 par le COMESA, et le 19 Juin 2023 par le gouvernement tunisien.

La ministre du Commerce a souligné que la signature de cette convention est de nature à renforcer les capacités des compétences tunisiennes dans différents secteurs techniques, et à en renforcer la présence au sein du COMESA et les institutions qui en relèvent.

« Cette convention permettra de conquérir la profondeur africaine, outre les incitations, les exonérations et les facilitations conférées aux transactions commerciales, ce qui impacte, positivement, l’économie et le tourisme, et promeut la Tunisie, en tant que destination touristique privilégiée, propice au commerce et à l’investissement ».

La Tunisie a réalisé de nombreux acquis à travers son adhésion à cette organisation africaine, en termes de compétitivité des produits exportés, outre l’ouverture d’horizons pour les services tunisiens pour se positionner dans les pays de l’Est et du Sud de l’Afrique.

Ben Rejeb a affirmé la détermination d’impliquer le secteur privé dans tous les ateliers, manifestations et salons, organisés par le COMESA, et de l’inciter dans cette direction, en tant que premier bénéficiaire.

