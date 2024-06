La Tunisie accueille la première conférence panafricaine contre les flux financiers illicites

La Tunisie accueille du 26 au 28 juin 2024 la première Conférence Panafricaine sur les flux financiers illicites en Afrique, sous l’égide de l’Union Africaine. Avec pour thème « L’agenda fiscal de l’Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites : Passer de la parole aux actes », cet événement souligne l’engagement continu de la Tunisie envers l’action collective africaine.

L’organisation de cette conférence à Tunis témoigne de l’importance accordée par le pays au renforcement de la gouvernance, à la lutte contre la corruption financière, l’évasion fiscale et le transfert illégal de fonds à l’étranger. Elle vise également à améliorer les cadres législatifs nationaux, régionaux et internationaux pour récupérer les fonds frauduleux détournés à l’étranger.

La conférence réunira des responsables gouvernementaux, ainsi que des experts africains et internationaux, pour discuter des politiques de lutte contre les flux financiers illicites, partager les meilleures pratiques et renforcer la coopération internationale. Ces efforts visent à promouvoir un développement global et durable, aligné avec l’Agenda de Développement pour l’Afrique 2063.

L’inauguration de la conférence sera marquée par M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, le matin du mercredi 26 juin 2024.

Gnetnews