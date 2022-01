La Tunisie connaitra le scénario français, les contaminations doubleront tous les trois jours (membre du comité scientifique)

Le membre du comité scientifique, Dr Amine Faouzi Slim, a déclaré ce jeudi 13 janvier, que la Tunisie est affrontée aujourd’hui, à une 5ème vague de propagation du variant Omicron, après que le taux de positivité a dépassé les 20 %.

Dans une déclaration à Assabah, le spécialiste a présumé que le nombre de contaminations soit doublé tous les trois jours, pour atteindre à la fin du mois entre 50 et 100 mille nouvelles contaminations par le variant Omicron.

Dr Slim a supposé que la Tunisie connaisse les mêmes scénarios survenus en France ou en Afrique du Sud, faisant constater que l’inquiétude subsiste pour la catégorie d’âge entre 30 et 50 ans, notamment pour les non-vaccinés.

Selon ses dires, il n’y a pas de danger pour les élèves de la catégorie d’âge 5 – 15 ans s’ils ne sont pas vaccinés, excepté ceux qui souffrent de problèmes de santé. Au plus, ils développeront les symptômes d’Omicron, qui s’apparentent à un rhume et ne durent pas plus de 4 à 5 jours.

Il a, par ailleurs, indiqué que la vaccination de la catégorie 5 – 10 ans n’est pas nécessaire, du moment où il n’y a pas de danger pour leur santé, d’autant que la Tunisie n’a pas encore obtenu des doses Pfizer destinées aux enfants, d’autant qu’aucune échéance n’a été arrêtée pour leur arrivée.

L’important pour la prochaine période est de réduire, autant que faire se peut, le taux de transmission du virus, en renouant avec les protocoles sanitaires sectoriels, et les gestes barrière : port du masque et distanciation, même pour les enfants de 5 – 15 ans, a-t-il recommandé.

Le médecin prévient contre le fait que l’on tombe malade, en grand nombre et en même temps, chose qui risque d’éreinter les corps médical et paramédical et de provoquer un encombrement au niveau des lits de réanimation et d’oxygène.

Gnetnews