La Tunisie est en négociation avec un industriel mondial en vue d’un investissement dans les composants automobiles

La ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Neïla Nouira Gongi, a affirmé ce mercredi 09 février, que les discussions sont en cours avec un industriel mondial dans le secteur des composants automobiles, afin de l’amener à investir en Tunisie.

Dans un entretien avec Express, elle a ajouté que l’annonce, à cet effet, interviendrait les toutes prochaines semaines.

La ministre a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie bénéficiait d’une attraction en termes d’investissement, et de nombreux investisseurs étrangers lui expriment leur confiance, et leur envie d’y investir, appelant, dans ce cadre, l’ensemble des Tunisiens à s’attacher à la valeur travail et à la production afin que les prémisses d’une sortie de crise soient là, dans quelques mois.

Neïla Nouira Gongi a souligné que son ministère œuvrait à encourager les nouveaux programmes de renouveau et de création dans les différentes entreprises, ainsi que la numérisation et le passage vers l’industrie 4.0. Une stratégie portant sur l’intelligence artificielle est en train d’être préparée, a-t-elle, encore, dit.

La ministre a ajouté qu’une série de mesures urgentes et exceptionnelles étaient en cours d’élaboration. « Elles portent sur la simplification de certaines procédures liées à l’investissement, à certaines autorisations qui seront abandonnées, ainsi que sur l’aménagement des espaces industriels et technologiques, en écourtant les délais ».

Elle a ajouté que les dernières retouches allaient être mises sur ces mesures, avant de les annoncer officiellement.

La ministre a, par ailleurs, annoncé la digitalisation des services liés à l’investissement et l’administration, comme les prestations de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, et autres établissements en lien direct avec les investisseurs.

De nombreuses activités industrielles seront organisées par un cahier des charges, et les autorisations annulées dans la foulée, a-t-elle fait savoir.

La ministre a annoncé que le travail était en cours sur un cadre législatif régissant l’investissement, et la loi n’o 72, afin d’émettre une nouvelle loi, dont la liberté est le principe et la base.

Neïla Gongi a, par ailleurs, affirmé que les orientations urgentes comportent la mise en place d’une série de conventions sectorielles, fixant les mécanismes, les engagements et les objectifs dans chaque secteur, en partenariat avec les secteurs publics et privés, ce qui aura un impact en juin 2022.

Elle a annoncé, par ailleurs, qu’une étude stratégique est en train d’être élaborée d’une manière participative, en vue de concevoir une vision claire pour l’avenir du secteur industriel, à moyen terme.

« Le secteur de l’industrie, des mines et de l’énergie représente plus de 25 % du PIB en Tunisie ».

