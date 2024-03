La Tunisie est objet d’intérêt au sein des milieux d’investissement italiens (ambassadeur)

La ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebeï, s’est entretenue hier, mardi 12 Mars, avec le nouvel ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Les deux parties ont passé en revue les formes de coopération financière et technique, ainsi que l’investissement et le partenariat, outre les programmes de coopération à la prochaine période.

La ministre a salué « le niveau privilégié de la coopération bilatérale au cours des dernières années », affirmant la détermination du gouvernement à la raffermir, davantage, au service de l’intérêt conjoint, notamment dans les domaines prioritaires et d’intérêt commun, comme les énergies renouvelables, la formation professionnelle, l’emploi, l’appui aux petites et moyennes entreprises, l’agriculture et autres, rapporte un communiqué du ministère de l’Economie.

La ministre de l’Economie a formulé le vœu de voir les investissements italiens en Tunisie se développer, du fait de nombreux privilèges et possibilités existants entre les deux pays, et à la lumière des réformes pour lesquelles oeuvre le gouvernement à l’heure actuelle, pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement.

Alessandro Prunas a dit son soulagement envers « l’état d’avancement des programmes et projets de coopération entre les deux pays », évoquant « l’intérêt dont bénéficie la Tunisie auprès des milieux d’investissement italiens ; les résultats enregistrés dans ce domaine au cours des dernières années l’illustrent ».



Prunas a réaffirmé l’engagement du gouvernement italien à poursuivre le soutien de la Tunisie, dans son processus de réforme et de développement.

Gnetnews