La Tunisie est prête à mettre ses terres domaniales à la disposition des investisseurs qataris (Méchichi)

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a affirmé que sa visite au Qatar s’inscrit dans le cadre des liens de « fraternité » et d’ »amitié », et vise à relancer les relations entre les deux pays dans différents domaines.

Dans une interview accordée au Journal qatari, Lusail, Méchichi a affirmé que « les investissements qataris existent en Tunisie depuis des décennies ; les investisseurs qataris tirent profit du climat d’investissement, de l’expertise des ressources humaines et des opportunités existantes. »

Interrogé si des conventions allaient être signées en marge de sa visite, Méchichi a rétorqué que « les conventions sont généralement conclues au sein de la commission mixte », réitérant que sa visite intervient dans le cadre « d’une volonté politique ferme de relancer les investissements, et les échanges commerciaux ».

« Nous avons délimité les grands axes de l’investissement, et nous avons senti un soutien, de la part de la partie qatarie », a-t-il souligné, faisant valoir « un enthousiasme et des dispositions à investir dans différents secteurs, en prime les énergies renouvelables, les secteurs financiers et bancaires, l’enseignement supérieur…avec l’intention de conclure des partenariats entre les universités tunisiennes et qataries ».

Hichem Méchichi a fait état d’ »une détermination forte des deux pays, en vue de hisser les relations bilatérales à un niveau stratégique ».

S’agissant du volume des investissements qataris en Tunisie, Méchichi a estimé que « ces investissements sont présents, dans de bonnes proportions, en Tunisie dans des secteurs essentiels et vitaux, et nous souhaitons les consolider dans différents domaines ».

Le chef du gouvernement a fait état « d’une réflexion autour de la levée des autorisations pour l’accès à la propriété des investisseurs, et il y a même une réflexion sur la facilitation des autorisations d’investissement dans les terres domaniales, a fortiori que l’Etat du Qatar accorde un important intérêt au domaine agricole ». « La Tunisie dispose d’importantes réserves de terres domaniales fertiles, nous sommes prêts à les mettre à la disposition des investisseurs qataris, en leur fournissant des facilités », a-t-il promis.

Il a ajouté que « le gouvernement œuvre, actuellement, à lever tous les obstacles entravant l’investissement ».

« La Tunisie est favorable à tous les investissements dans différents secteurs, à l’instar du tourisme, des énergies renouvelables, du secteur technologique…Nous sommes au fait de l’importance accordée par le Qatar aux industries agro-alimentaires, ce qui va nous permettre de délimiter les opportunités d’investissement, et de les soumettre aux investisseurs qataris », a-t-il martelé.

Le locataire de la Kasbah a, par ailleurs, affirmé que le temps est venu pour que les réformes économiques avancent en Tunisie, sur la base de l’élimination de tous les obstacles entravant l’investissement. « Nous avons soumis une série de projets de loi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour la levée des restrictions à l’investissement, liées aux autorisations et aux impôts qui faisaient fuir, à une certaine époque, les investisseurs ».

Gnetnews