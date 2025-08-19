Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé que le taux de remplissage des barrages tunisiens s’élevait à 32 % au lundi 18 août 2025.

Selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture, ce chiffre marque une légère baisse par rapport au 18 juillet, où le taux s’établissait à 35,6 %. Cette diminution reflète la baisse des niveaux d’eau enregistrée au cours du dernier mois, dans un contexte où la gestion des ressources hydrauliques demeure un enjeu fondamental pour le pays.

