Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé que le taux de remplissage des barrages tunisiens s’élevait à 32 % au lundi 18 août 2025.

Selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture, ce chiffre marque une légère baisse par rapport au 18 juillet, où le taux s’établissait à 35,6 %. Cette diminution reflète la baisse des niveaux d’eau enregistrée au cours du dernier mois, dans un contexte où la gestion des ressources hydrauliques demeure un enjeu fondamental pour le pays.

Gnetnews