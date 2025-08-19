Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la ville, un journaliste tué

Les forces israéliennes sont entrées lundi soir dans le quartier Sabra, situé dans la ville de Gaza, selon l’agence palestinienne WAFa. Un bombardement a fait au moins deux morts, dont le journaliste palestinien Islam Al-Koumi et une femme, tandis que plusieurs autres personnes ont été blessées.

Toujours selon WAFa, les forces israéliennes ont encerclé l’école de Sabra et le centre de soins de l’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, alors que des avions de reconnaissance survolaient intensément la zone.

Par ailleurs, deux autres Palestiniens ont trouvé la mort dans un bombardement distinct à l’est de Deir Al-Balah, ciblant des personnes attendant une aide humanitaire, a précisé l’agence.

