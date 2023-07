La Tunisie et la Libye décident une réunion rapide pour la sécurisation des frontières communes

La Tunisie et la Libye ont convenu de la nécessité de tenir, rapidement, une réunion, rassemblant les ministres de l’Intérieur des deux pays, visant à coordonner les efforts en vue de la sécurisation des zones frontalières communes.

Selon un communiqué paru sur la page officielle du chef du gouvernement d’union nationale libyen, les deux parties ont appelé « à unifier les positions, dans les rapports avec l’Union européenne, et les différentes parties internationales concernées ».

La même source indique en préambule que le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Debeibah, et le président tunisien, Kaïs Saïed, ont examiné le dossier de la migration irrégulière et les moyens d’unifier les efforts face aux flux des migrants.

Il a été aussi question du mouvement des citoyens à travers les accès terrestres, aériens et maritimes, et l’importance de coordonner les efforts et de mettre en place des mécanismes à même de faciliter la circulation des personnes entre les deux pays, parallèlement aux efforts du gouvernement en matière de développement du point de transit, en le dotant d’équipements modernes, garantissant une diligence en matière d’accomplissement des procédures.

Gnetnews