La Tunisie et l’Arabie Saoudite coprÃ©sident la commission sÃ©curitaire mixte

La Tunisie et l’Arabie Saoudite coprésident la commission sécuritaire mixte

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu hier, mardi 01er Mars, au siège de son ministère, son homologue saoudien, l’émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef al-Saâoud, en visite en Tunisie, en marge des travaux de la 39ème session du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur saoudien à Tunis, et la délégation l’accompagnant, a porté sur « la profondeur et la solidité des liens entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, et les moyens de la consolider, ainsi que l’activation des conventions conjointes », indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les ministres de l’Intérieur tunisien et saoudien ont coprésidé les travaux de la commission sécuritaire mixte, en présence de hauts cadres sécuritaires des deux pays.

Le ministre de l’Intérieur saoudien avait été reçu, auparavant, par le président Kaïs Saïed, où il était question, notamment, de la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire.

