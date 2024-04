La Tunisie et l’OTAN décident de renforcer leur dialogue politique

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, hier lundi 15 avril 2024, le président du Comité Militaire de l’OTAN, l’Amiral Rob Bauer, qui effectue une visite de travail en Tunisie, les 15 et 16 Avril 2024, dans le cadre d’un périple régional.

Le ministre et l’Amiral Bauer ont évoqué la coopération fructueuse qui existe entre la Tunisie et l’OTAN ainsi que les voies et moyens de développer davantage le partenariat dans l’intérêt commun des deux parties et ce, afin de faire face conjointement à la multitude de menaces et des enjeux communs, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a été, ainsi, question des défis majeurs auxquels font face les pays riverains de la Méditerranée et les moyens de les affronter dans le cadre du Dialogue Méditerranéen qui fête cette année ses 30 ans.

Il a été, par ailleurs, convenu d’intensifier le dialogue politique régulier qui existe entre la Tunisie et l’OTAN et d’inclure de nouvelles thématiques telles que la migration, le changement climatique et le terrorisme.