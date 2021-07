Tunisie : SaÃ¯ed annonce cinq dÃ©cisions pour lutter contre la pandÃ©mie, dont lâ€™enrÃ´lement des jeunes mÃ©decins

Tunisie : Saïed annonce cinq décisions pour lutter contre la pandémie, dont l’enrôlement des jeunes médecins

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé hier soir, lundi 05 juillet 2021 à Carthage, une réunion de crise, à laquelle ont été présents, le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, ainsi que les ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de la Santé, des affaires locales, du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, des cadres militaires et sécuritaires, et du Directeur Général de l’Institut Pasteur.

La réunion a examiné « les raisons réelles et profondes ayant conduit à la situation actuelle qui se complique et s’aggrave de jour en jour« ,

Le chef de l’Etat a imputé « la perte de cette bataille à une série de choix politiques qui n’ont pas tenu compte des droits de l’homme les plus élémentaires, mais ont obéi à des intérêts partisans étriqués, lesquels étaient dénués de toute considération humaine », rapporte, en substance, un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a pris une série de décisions, au terme d’une longue discussion ayant fait le tour de toutes les questions sur les plans sanitaire, économique et social :

1*Intensifier l’action diplomatique pour accélérer les livraisons des doses de vaccin anti-coronavirus ;

2*Répartir le pays en régions, chacune doit couvrir deux gouvernorats ou plus, selon le taux d’incidence du virus pour 100 mille habitants, au cours des 14 derniers jours ;

3*Mettre en place des équipes de travail, constituées de forces armées militaires et sécuritaires, et de cadres sanitaires qui seront sous commandement unifié, sous l’égide du directeur général de la santé militaire, pour intensifier la vaccination, selon les recommandations de la commission de vaccination ;

4*Appel aux cadres médicaux et paramédicaux, y compris ceux issus des spécialités biomédicales, ayant obtenu leur diplôme les trois dernières années, à accomplir le service national, à travers un communiqué qui sera publié dans tous les médias. Les personnes concernées devront prendre l’attache des bureaux régionaux de Conscription et de Mobilisation, pour qu’elles soient inscrites et puis dispatchées sur les différentes régions ;

5*Entamer l’installation des équipes de travail dans les régions prioritaires, selon la propagation du virus, afin d’assurer les opérations de vaccination.

La mise en application de ces dispositions devra commencer par Tataouine, étant donné que ce gouvernorat connait une large propagation du virus. Parallèlement, les régions seront reclassées, selon le niveau de dissémination de la pandémie.

