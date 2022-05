La Tunisie lance une opération séduction envers l’Amérique du Sud et le Brésil

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a rencontré hier mercredi 11 Mai 2022, l’un des plus importants Tour opérateur (TO) brésilien, FLOT Viagens, qui était à la tête d’une délégation d’agences de voyages brésiliennes, comptant 45 voyagistes, ainsi qu’une équipe de journalistes spécialisés.

La délégation effectue une visite de travail et de prospection en Tunisie, à l’invitation de l’office national du tourisme tunisien (ONTT), où il était question « des meilleurs moyens pour développer la destination tunisienne sur le marché brésilien et sud-américain ».

Belhassine a affirmé que « cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la stratégie du ministère, visant à diversifier les marchés touristiques, et à chercher de nouveaux marchés prometteurs à l’instar de l’Amérique du Sud ».

Il a ajouté que « près de 10 millions de touristes brésiliens passent leurs vacances dans le monde, ce qui représente une occasion de les attirer vers la Tunisie ».

Le ministre a préconisé « une liaison aérienne avec l’Amérique du Sud, permettant à la Tunisie de polariser un grand nombre de touristes ».

Le TO brésilien a affirmé sa détermination « à développer les activités de sa société et à intensifier la moyenne des ses ventes sur la destination tunisienne, pendant la période de septembre à fin Mai de chaque année, évoquant une demande sur les hôtels de qualité en Tunisie ».

Il a valorisé les attributs touristiques dont est doté notre pays, notamment les sites historiques, sahariens, les monuments, l’artisanat…ainsi que la diversification de la gastronomie prisée par les touristes brésiliens et sud-américains.

L’hôte brésilien a appelé à intensifier les participations tunisiennes aux foires touristiques qui auront lieu au Brésil, notamment le salon ABAV, auquel la Tunisie prendra part cette année, après sa participation en 2019.

Gnetnews