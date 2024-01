La Tunisie signe une convention pour accueillir toutes les rÃ©unions et activitÃ©s du COMESA, le texte examinÃ© en commission

La Tunisie signe une convention pour accueillir toutes les réunions et activités du COMESA, le texte examiné en commission

La commission de l’Industrie, du Commerce, des richesses naturelles et de l’Environnement a tenu hier, jeudi 18 janvier 2024, une réunion consacrée à l’examen du projet de loi organique, n’o 2023/47 portant approbation d’une convention d’hospitalité entre le gouvernement tunisien, et le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Cette convention porte sur l’accueil de l’ensemble des réunions, ateliers de travail, et activités du Common Market for Eastern and Southern Africa en Tunisie.

La commission a examiné un projet de loi n’o 2023/ 53 portant approbation de la convention spéciale et ses annexes, portant sur l’incitation de l’exploitation des hydrocarbures, concession d’exploitation Sidi el-Kilani.

Le marché commun de l’Afrique orientale et australe compte 21 pays, et est devenu effectif en 2019.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’unité économique et commerciale, et de la complémentarité régionale entre les pays signataires, d’autant qu’elle est considéré comme l’un des plus grands rassemblements économiques, pour son étendue géographique, sa population et son PIB. Elle est de nature à contribuer à valoriser les produits tunisiens, et à tirer bénéfice, notamment, des facilitations et exonérations douanières.

Les députés ont appelé à la nécessité d’investir dans les énergies alternatives et renouvelables, face au recul des réserves pétrolières et la hausse du coût de leur extraction, et l’atteinte au climat et à l’environnement.

La commission a décidé de poursuivre l’examen des deux projets de loi, et d’auditionner les parties concernées pour en approfondir l’examen.

Gnetnews