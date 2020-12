La Tunisie suspend les vols aériens avec le Danemark

Le ministère du Transport et de la Logistique annonce ce jeudi 24 décembre la suspension des liaisons aériennes (arrivée, départ et transit) entre les aéroports tunisiens et le Danemark.

Les arrivants ayant séjourné ou transité par ce pays ne seront pas admis sur le territoire national.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le ministère ajoute que cette interdiction s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation épidémiologique dans le monde, et en vue de prévenir la contagion par la nouvelle souche du Covid-19.

La Tunisie avait annoncé, auparavant, la suspension des vols aériens avec le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et l’Australie, après l’apparition d’une nouvelle variante du Coronavirus, en Grande-Bretagne.

Gnetnews