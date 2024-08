Lancement des abonnements scolaires et universitaires : PremiÃ¨re phase de la vente Ã  partir du 26 aoÃ»t

Lancement des abonnements scolaires et universitaires : Première phase de la vente à partir du 26 août

À partir du lundi 26 août 2024, la Société des Transports de Tunis (Transtu) démarre la première phase de la vente des abonnements scolaires et universitaires pour les lignes de bus, de métro et la ligne ferroviaire TGM.

Pour cette première phase, 151 bureaux de poste à travers le territoire national seront mobilisés, dont 130 situés dans la région du Grand Tunis. Afin de faciliter l’accès aux abonnements, cinq points de vente supplémentaires seront également ouverts :

– L’agence commerciale de Mnihla, située en face de la station terminus de la ligne de métro numéro 6.

– L’agence du quartier Khadra.

– L’agence de la station de correspondance « Slimane Kahia » à Manouba.

– L’agence de la station « Marsa Plage ».

– Le complexe universitaire de Manouba.

Un point de vente spécifique sera installé à la station « Tunis Marine » pour la modification et le renouvellement des abonnements pour la ligne TGM.

Les agences commerciales seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, et le samedi de 8h00 à 13h00. Les abonnements peuvent également être achetés en ligne via les sites www.transtu.tn et www.ichtirak.poste.tn.

