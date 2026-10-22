Le ministÃ¨re du Commerce plafonne les prix du riz en Tunisie
22-10-2026
Dans un communiquÃ© publiÃ© rÃ©cemment, le ministÃ¨re du Commerce a fixÃ© les prix du riz importÃ©, selon la variÃ©tÃ© et le circuit de distribution. Ces tarifs sont en vigueur depuis le 12 octobre.
Riz Ã©tuvÃ©
Fournisseurs et conditionneurs : 3 500 millimes le kilogramme
Vente en gros : 3 650 millimes le kilogramme
Vente au public : 3 900 millimes le kilogramme
Riz basmati
Fournisseurs et conditionneurs : 6 500 millimes le kilogramme
Vente en gros : 6 650 millimes le kilogramme
Vente au public : 6 900 millimes le kilogramme.
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