Le ministÃ¨re du Commerce plafonne les prix du riz en Tunisie

Dans un communiquÃ© publiÃ© rÃ©cemment, le ministÃ¨re du Commerce a fixÃ© les prix du riz importÃ©, selon la variÃ©tÃ© et le circuit de distribution. Ces tarifs sont en vigueur depuis le 12 octobre.

Riz Ã©tuvÃ©

Fournisseurs et conditionneurs : 3 500 millimes le kilogramme

Vente en gros : 3 650 millimes le kilogramme

Vente au public : 3 900 millimes le kilogramme

Riz basmati

Fournisseurs et conditionneurs : 6 500 millimes le kilogramme

Vente en gros : 6 650 millimes le kilogramme

Vente au public : 6 900 millimes le kilogramme.