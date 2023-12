L’Arabie saoudite cherche des opportunités d’investissement en Tunisie, selon un ministre saoudien

Le ministre de l’Industrie saoudien, Bander Bin Ibrahim Al-khorayef, a affirmé, ce mardi 26 décembre à Tunis, que son pays cherche des opportunités d’investissement en Tunisie, a fortiori qu’elle recèle des richesses minières comme l’acier, le cuivre, le plomb ainsi que d’importantes réserves de phosphate.

Le ministre saoudien a indiqué à l’ouverture des travaux de la 11ème commission mixte tuniso-saoudienne, que son pays aspire à devenir un partenaire agissant dans la dynamique économique que connait la Tunisie, à travers la recherche d’opportunités d’investissement dans le secteur privé, en vue d’élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a ajouté que cette commission mixte cherche à réaliser les aspirations des deux pays, en vue de consolider la coopération dans l’ensemble des secteurs politique, économique et social, signalant que sept mémorandums d’entente seront signés pendant cette session dans les secteurs de l’Industrie, du Tourisme, de l’Environnement, de la recherche scientifique agricole, de la météorologie, du climat, de l’eau et de l’emploi.

La ministre de l’Economie et de la Planification par intérim, Sihem Boughdiri Nemsia, a souligné la détermination du gouvernement à diversifier davantage la coopération dans les secteurs prioritaires, à l’instar de la sécurité alimentaire, hydraulique, sanitaire, ainsi qu’en matière de transition énergétique et numérique, d’enseignement et de recherche scientifique, ce qui relance le développement et représente une plateforme plus large pour l’action future conjointe.

Le gouvernement est résolu à accélérer la cadence de l’investissement dans les domaines de l’économie verte, bleue et durable, à l’instar des stations de dessalement de l’eau, des usines de recyclage des déchets, des stations de traitement de l’eau moyennant des techniques modernes, permettant leur réutilisation dans le domaine agricole.

Gnetnews