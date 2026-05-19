L’Ariana lance une campagne de dÃ©moustication dans plusieurs zones humides du gouvernorat

19-05-2026

Les apiculteurs appelÃ©s Ã  protÃ©ger leurs ruches durant les 24 heures suivant chaque traitement

Le gouvernorat d’Ariana a lancÃ© ce mardi une campagne de pulvÃ©risation d’insecticides dans le cadre de son programme annuel de lutte contre les insectes dans les zones rurales et pÃ©ri-urbaines, avec des interventions programmÃ©es jusqu’au 31 mai.

Les opÃ©rations ciblent les rives de la sebkha d’Ariana, les zones dÃ©pressionnaires du littoral s’Ã©tendant de Gammarth au nord de Raoued, ainsi que les marÃ©cages de la forÃªt Jaafer et les zones humides situÃ©es derriÃ¨re la station d’Ã©puration de Chotrana, Ã  proximitÃ© de la citÃ© Nakhilat.

Dans un communiquÃ©, le gouvernorat a appelÃ© les apiculteurs prÃ©sents dans les secteurs concernÃ©s Ã  prendre toutes les prÃ©cautions nÃ©cessaires pour protÃ©ger leurs ruches le jour de la pulvÃ©risation et durant les 24 heures qui suivent.

Pour tout renseignement complÃ©mentaire, le laboratoire rattachÃ© Ã  la municipalitÃ© de Tunis, sis au 46, avenue TaÃ¯eb Mehiri, peut Ãªtre contactÃ© aux numÃ©ros suivants : 71 786 001 et 71 787 755.

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