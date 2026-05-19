Ã‰nergie : le dÃ©ficit de la balance commerciale se stabilise Ã  prÃ¨s de 3 milliards de dinars Ã  fin mars

19-05-2026

Les exportations progressent de 25 %, mais le taux de couverture reste limitÃ© Ã  18 %

Le dÃ©ficit de la balance commerciale Ã©nergÃ©tique de la Tunisie s’est maintenu Ã  un niveau quasi inchangÃ© Ã  fin mars 2026, selon la note Ã©nergÃ©tique mensuelle publiÃ©e lundi par l’Observatoire national de l’Ã©nergie et des mines.

Le dÃ©ficit s’est Ã©tabli Ã  2 969 millions de dinars, contre 2 983 millions de dinars Ã  la mÃªme pÃ©riode de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, soit une variation marginale. Le taux de couverture des importations par les exportations est restÃ© faible, ne dÃ©passant pas 18 % sur la pÃ©riode considÃ©rÃ©e.

L’Observatoire relÃ¨ve par ailleurs une hausse significative des exportations en valeur, en progression de 25 % par rapport Ã  fin mars 2025, tandis que les importations ont augmentÃ© de 3 % sur la mÃªme base de comparaison.

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