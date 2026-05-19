Tunis et PÃ©kin approfondissent leur partenariat dans la santÃ© numÃ©rique, le mÃ©dicament et l’innovation

19-05-2026

Une rencontre bilatÃ©rale en marge de l’AssemblÃ©e mondiale de la santÃ© Ã  GenÃ¨ve

Le ministre de la SantÃ©, Dr Mustapha Ferjani, a tenu lundi Ã  GenÃ¨ve une rÃ©union bilatÃ©rale avec son homologue chinois, le Dr Lei Haichao, en marge des travaux de l’AssemblÃ©e mondiale de la santÃ©. Les deux parties ont examinÃ© les perspectives d’Ã©largissement de leur coopÃ©ration vers des projets Ã  caractÃ¨re stratÃ©gique, couvrant la santÃ© numÃ©rique, l’intelligence artificielle, la mÃ©decine intÃ©grative, la recherche scientifique et les industries pharmaceutiques.

Le ministre tunisien a rÃ©affirmÃ© la volontÃ© de Tunis de faire Ã©voluer ce partenariat historique Ã  travers le partage des connaissances, l’innovation et l’investissement conjoint, dans l’objectif d’amÃ©liorer la qualitÃ© des services de santÃ© et de soutenir le processus de rÃ©forme du systÃ¨me sanitaire et pharmaceutique national.

Les discussions ont Ã©galement portÃ© sur le potentiel de dÃ©veloppement de mÃ©dicaments et de produits de santÃ© issus des plantes mÃ©dicinales tunisiennes et chinoises, ainsi que sur l’ouverture de nouvelles perspectives de coopÃ©ration triangulaire en direction du continent africain.

De son cÃ´tÃ©, le Dr Lei Haichao a exprimÃ© la disposition de la Chine Ã  poursuivre son soutien Ã  la Tunisie et Ã  Ã©tendre les domaines de collaboration, souhaitant faire du partenariat tuniso-chinois un modÃ¨le de rÃ©fÃ©rence pour la coopÃ©ration Sud-Sud.

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